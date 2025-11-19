جدة تلقي بحفيدها الرضيع في الشارع.. وتحرك عاجل لوحدة حماية الطفل بقنا

بدأت وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، في إجراء بحث حالة شامل لأسرة رضيع ألقت به جدته في الشارع عقب ولادته مباشرة بدائرة مركز أبوتشت، وذلك بناءً على تعليمات جهات التحقيق.

وقالت سميحة سعد، مدير عام وحدة حماية الطفل بقنا، إن فريق الوحدة بدأ بالفعل في بحث الحالة الاجتماعية والقانونية للأسرة، موضحة أن الوحدة ستقدّم توصية رسمية بتسليم الرضيع إلى الأم، أو إلى عائل مؤتمن، أو نقله إلى إحدى دور الرعاية، وفقًا لنتائج البحث الجاري تنفيذه. وأضافت أنه جارٍ أيضًا استخراج الأوراق الثبوتية للرضيع بعد الانتهاء من الإقرارات المطلوبة من أفراد الأسرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط السيدة ووالدتها المتورطتين في الواقعة، بعد إلقائهما الرضيع في الشارع خشية الفضيحة، حيث كشفت التحقيقات أن الطفل ناتج عن حمل سفاح من فتاة تبلغ 16 عامًا ونجل شقيقتها البالغ 20 عامًا.

وحرر محضر بالواقعة، فيما كلفت جهات التحقيق إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.