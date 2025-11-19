إعلان

"الفرامل هربت".. سرفيس يدهس 4 أشخاص بينهم طفل أمام ستاد المنصورة

كتب : رامي محمود

12:49 ص 19/11/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفل، بكسور وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم للدهس من سيارة "سرفيس" فقد قائدها السيطرة عليها نتيجة تعطل الفرامل، وذلك في موقف السيارات أمام ستاد المنصورة (بجوار عمارة أولاد راشد) بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالحادث، وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة لموقع البلاغ. وكشف الفحص أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق بسبب "هروب الفرامل"، مما أدى لاصطدامه بالمواطنين.

قائمة المصابين:

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وتبين أنهم:

- باسم أحمد محمد إبراهيم (22 سنة - المساعيد، شمال سيناء): اشتباه كسر بالحوض.

- مالك باسم أحمد (8 سنوات - المساعيد، شمال سيناء): اشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات.

- محمود محمود فاروق (38 سنة - سمنود، الغربية): اشتباه كسر بالساقين.

- محمود محمد النبوي (35 سنة - البوها، ميت غمر): اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات.

تم التحفظ على السائق والسيارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الدقهلية حادث دهس ستاد المنصورة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة