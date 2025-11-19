"الفرامل هربت".. سرفيس يدهس 4 أشخاص بينهم طفل أمام ستاد المنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفل، بكسور وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم للدهس من سيارة "سرفيس" فقد قائدها السيطرة عليها نتيجة تعطل الفرامل، وذلك في موقف السيارات أمام ستاد المنصورة (بجوار عمارة أولاد راشد) بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالحادث، وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة لموقع البلاغ. وكشف الفحص أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق بسبب "هروب الفرامل"، مما أدى لاصطدامه بالمواطنين.

قائمة المصابين:

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وتبين أنهم:

- باسم أحمد محمد إبراهيم (22 سنة - المساعيد، شمال سيناء): اشتباه كسر بالحوض.

- مالك باسم أحمد (8 سنوات - المساعيد، شمال سيناء): اشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات.

- محمود محمود فاروق (38 سنة - سمنود، الغربية): اشتباه كسر بالساقين.

- محمود محمد النبوي (35 سنة - البوها، ميت غمر): اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات.

تم التحفظ على السائق والسيارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.