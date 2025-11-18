إعلان

بالطبل والمزمار.. استقبال حافل لمرشح "دمنهور" بعد إلغاء الانتخابات (فيديو وصور)

كتب : أحمد نصرة

09:16 م 18/11/2025
البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، احتفالات عارمة نظمها المئات من أنصار المرشح محمد بهنسي أمام بوابة محطة السكة الحديد، لاستقباله فور عودته من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة.

استقبل أنصار بهنسي مرشحهم بالطبل والمزمار، ابتهاجًا بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول الطعن الذي تقدم به، وإلغاء نتائج الانتخابات في الدائرة الأولى (دمنهور).

يأتي هذا في سياق إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضمنت قرارًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، شملت 3 دوائر بمحافظة البحيرة، وهي: (دمنهور، أبو حمص، وإيتاي البارود).

