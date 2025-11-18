كيف استجاب محافظ القليوبية لشكاوى المواطنين في الخانكة؟

بالصور- تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجّه محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، بحلول فورية لعدد من المشكلات الإنسانية والخدمية خلال لقائه الجماهيري الأسبوعي الذي عُقد في مدينة الخانكة، في إطار التواصل المباشر مع المواطنين من مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر.

شملت أبرز الاستجابات العاجلة:

- توجيه المحافظ بتوفير كرسي متحرك لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة.

- تنسيق فرصة عمل لأحد الشباب في القطاع الخاص لدعم استقراره الأسري.

- التوجيه بتوفير بضاعة مواد غذائية لسيدة كدعم لبدء مشروعها الخاص.

- تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية لسيدة توفي زوجها الذي كان يعمل بمديرية التربية والتعليم.

خدمة جديدة تدخل إحدى مناطق الخانكة

وعلى صعيد الخدمات، أصدر المحافظ تعليماته بتسهيل الإجراءات المتعلقة بإدخال خدمة الغاز الطبيعي إلى إحدى مناطق مدينة الخانكة، بهدف تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للسكان.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على النهج الذي تتبناه المحافظة بعقد لقاءات جماهيرية متنقلة ومستمرة، لضمان استجابة سريعة وفعّالة من الأجهزة التنفيذية لمطالب الأهالي ودعم جهود التنمية الشاملة.

حضر اللقاء الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفوزي صابر مدير مديرية العمل، ورؤساء مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر.