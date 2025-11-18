إعلان

مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بتلا

كتب : أحمد الباهي

11:24 ص 18/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الدراجة النارية التي كان يستقلها ضحايا حادث تصادم تلا
  • عرض 3 صورة
    السيارة المصطدمة بالدراجة النارية حادث تصادم تلا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

اصطدمت دراجة نارية بسيارة أمام مدخل قرية كفر قرشوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، ونقلهم جميعًا إلى مستشفى تلا المركزي.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفى ومصابين، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكشف مصدر مسئول بمستشفى تلا المركزى لموقع "مصراوي"، استقبال جثمان شاب يُدعى "محمد.ح.ا.ع" 19 عامًا من قرية كفر محمد بتلا، إضافة إلى مصابين هما "نبيل.م.م" 23 عامًا، و"إبراهيم.أ.س" 25 عامًا من قرية كفر العرب، وقدمت الفرق الطبية الرعاية اللازمة لهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تلا لمنوفية راجة نارية رية كفر قرشوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الإجراءات الجنائية.. أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة
ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الثلاثاء