مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بتلا

المنوفية- أحمد الباهي:

اصطدمت دراجة نارية بسيارة أمام مدخل قرية كفر قرشوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، ونقلهم جميعًا إلى مستشفى تلا المركزي.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفى ومصابين، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكشف مصدر مسئول بمستشفى تلا المركزى لموقع "مصراوي"، استقبال جثمان شاب يُدعى "محمد.ح.ا.ع" 19 عامًا من قرية كفر محمد بتلا، إضافة إلى مصابين هما "نبيل.م.م" 23 عامًا، و"إبراهيم.أ.س" 25 عامًا من قرية كفر العرب، وقدمت الفرق الطبية الرعاية اللازمة لهما.