حريق يلتهم مخزن مخلفات أقمشة في بني سويف

كتب : مصراوي

11:32 م 17/11/2025
بني سويف - حمدي سليمان:

شبَّ حريق هائل، اليوم الإثنين، داخل مخزن لتجميع بالات الأقمشة والقطن القديم "الهالك" بقرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بالحريق الذي اندلع داخل المخزن المملوك لأحد الأهالي، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة للمخزن.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

