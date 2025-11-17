إعلان

حساب وهمي وصور خادشة مفبركة.. محامٍ يتهم شخصًا بالتشهير في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

10:30 م 17/11/2025

محكمة- أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حرر محامٍ مصري يقيم بالمملكة العربية السعودية، محضرًا رسميًا بقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن كفر الشيخ، يتهم فيه شخصًا يقيم بالمحافظة بالتشهير به عبر موقع "فيسبوك" باستخدام صور إباحية مفبركة.

تلقى قسم تكنولوجيا المعلومات بلاغًا حمل رقم 20 أحوال لسنة 2025، من المحامي إبراهيم محمد الطنطاوي، أفاد فيه بتعرضه لحملة تشهير منظمة عبر حساب وهمي، تم من خلاله نشر صور خاصة مخلة ومفبركة (تركيب) لا تمت للواقع بصلة.

وأوضح المحامي في بلاغه أنه علم بالواقعة عبر اتصال من والده، الذي أبلغه بتداول أفراد الأسرة لهذه الصور المفبركة، والتي أُرسلت إليهم من حساب وهمي يحمل صورة شقيق المحامي الأصغر، البالغ من العمر 14 عامًا.

واتهم المحامي في بلاغه بشكل مباشر شخصًا يُدعى "م.خ" بارتكاب الواقعة، وتولت الجهات الأمنية التحقيق في البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

