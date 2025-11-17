إعلان

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية ببنها

كتب : مصراوي

08:29 م 17/11/2025

حريق شقة سكنية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق، اليوم الإثنين، داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار مكون من 3 طوابق بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قوات الحماية المدنية بالحادث، حيث انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي شقق العقار، وأجرت عمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعال الحريق مرة أخرى.

تولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وحصر الخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

بنها حريق شقة سكنية الحماية المدنية

