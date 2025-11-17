كفر الشيخ - إسلام عمار:

في الوقت الذي تتصاعد فيه الأدخنة الكثيفة من مقلب القمامة العشوائي بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، يعيش الأهالي حالة من القلق المتزايد بسبب الأضرار الصحية الخطيرة التي لحقت بعدد كبير من السكان، وعلى رأسهم الأطفال وطلاب المدارس المقابلة للمقلب، وسط غياب واضح للاستجابة من الجهات المختصة رغم تكرار الشكاوى.

جمال عبدالدايم، أحد أهالي القرية أكد لـ"مصراوي" أن قطعة الأرض المقامة عليها تجمعات القمامة ليست مقلبًا رسميًا ولم يصدر لها قرار تخصيص، ولكنها كانت أرضًا فضاء تحولت تدريجيًا إلى مكان لإلقاء المخلفات.

وأوضح أن نجله تعرض لاختناق شديد بسبب الأدخنة المتصاعدة من حرائق المقلب لولا العناية التي أنقذته في اللحظات الأخيرة بعدما ظن أفراد الأسرة بأنه توفي نتيجة الاختناق لافتًا إلى أنه تقدم بعدة شكاوى كثيرة للجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

وأشار رأفت ناصر، موظف ومن سكان القرية، إلى أن اشتعال النيران بشكل متكرر داخل مقلب القمامة يهدد حياة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن المصابين بأمراض تنفسية بينما ضرر المقلب لم يقتصر على المنازل فقط، بل امتد ليطال طلاب المدارس القريبة منه.

وقال:"الطلاب يتعرضون لأمراض بسبب الدخان، وإحنا كأهالي بنعاني من السعال وضيق التنفس كل يوم بسبب الدخان اللي بينتشر بكثافة بالليل مع الرياح، ومحدش بيتحرك"، مطالبًا محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، ووزيرة البيئة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول يرفع الضرر عن الأهالي.

ويشير عصام الحارس، أحد أبناء القرية، إلى أن مقلب القمامة يقع بالقرب من أكثر من مدرسة ومعهد أزهري، وملعب رياضي يجرى عليه إقامة مباريات الناشئين ودوري الدرجة الرابعة موضحًا أن هناك لاعبين أصيبوا باختناق أثناء المباريات بسبب انتشار الدخان بكميات كبيرة، والموضوع أصبح خطرًا على صحة الجميع.

وكشف محمد العواضي، من أبناء القرية عن وجود خط غاز قريب من مقلب القمامة يمتد إلى بعض القرى المجاورة لمركز قلين ما يعني وجود ذلك المقلب خطرًا للغاية على صحة المواطنين وعلى وجود خط الغاز الذي يقترب منه.

وقال إن أهالي قرية شباس الشهداء في انتظار تحرك رسمي يضع حدًا لمعاناتهم التي تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل استمرار انتشار الأدخنة والحرائق بشكل شبه يومي، ودون إعلان أي خطوات حقيقية لحل المشكلة حتى الآن، واستمرار المقلب في موقعه الحالي يهدد الصحة العامة، ويعرض حياة أبناء القرية للخطر.

وفي السياق قال مصدر مسئول بالوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق إن الوحدة المحلية تدرك حجم القلق لدى الأهالي بشأن مقلب القمامة واستخدامه بوضع القمامة فيه يعود إلى عدم توافر الإمكانيات الخاصة بنقل القمامة إلى مقالب أخرى متمثلة في معدات النقل، ورغم ذلك يجرى التعامل مع الحرائق والأدخنة بقدر المستطاع تلبية لمطالب الأهالي.