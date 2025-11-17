محافظ بني سويف يتفقد قرية الدوالطة ويتابع مستوى الخدمات بالوحدة الصحية

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، قرية الدوالطة التابعة لمركز بني سويف، لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمات في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية بالقرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة، زار المحافظ الوحدة الصحية بالقرية للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية، ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وشدد على ضرورة انتظام العمل داخل جميع الأقسام، ومنها: الاستقبال والطوارئ، التسجيل الطبي، غرفة الملفات، وغيرها من مكونات الوحدة الصحية.

ووجّه المحافظ بتلافي بعض الملاحظات لرفع كفاءة الخدمة، مع التوسع في خدمات تنظيم الأسرة وإرشاد السيدات لاستخدام الوسائل الأكثر فعالية على المدى الطويل. كما كلّف وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل باحتياجات الوحدة، مؤكدًا أهمية بذل مزيد من الجهد للنهوض بالقطاع الصحي واستثمار الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين.

وعقب جولته، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على الوحدة واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، ومنها شكوى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض مناطق القرية. وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية ومسؤولي مبادرة “حياة كريمة” بدراسة الحلول الفنية العاجلة والمقترحات المناسبة للتعامل مع المشكلة بشكل مؤقت، لحين بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية التي تشمل قرى مركز بني سويف.

كما وجه المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة عدم إنارة بعض الأعمدة، فيما كلف مسؤولي مكتبه بالتنسيق مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين لبحث عدد من الشكاوى التي طرحها الأهالي، خاصة ما يتعلق بملف معاش تكافل وكرامة وتوفير الرعاية الصحية للحالات الأكثر احتياجًا