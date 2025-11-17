الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن تفاصيل جديدة بشأن بمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر ناظر مدرسة النصر القومية بنين EBS وهو يعتدي على أحد الطلاب بالصفع والركل.

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن لجنة الشؤون القانونية والمتابعة التي شُكلت لفحص ملابسات الواقعة، تبينت أن الفيديو المشار إليه قديم والتقط منذ نحو عامين، وأن الواقعة ليست حديثة كما تم تداوله، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وفي ضوء تداول المقطع، أحالت مديرية التربية والتعليم الواقعة إلى التحقيق، وكلفت لجنة من الشؤون القانونية والمتابعة بفحص تفاصيل الحادثة بالكامل، والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المعنية، على أن تُرفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على حرصها الكامل على صون كرامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع، حال ثبوتها، لا تعكس بأي حال من الأحوال سياسة وزارة التربية والتعليم، التي تضع سلامة الطلاب وحقوقهم في مقدمة أولوياتها.

تفاصيل الواقعة

يُظهر الفيديو المعلم وهو يستدعي الطالب من بين زملائه، ثم يبدأ في توبيخه بصوت مرتفع، قبل أن يعتدي عليه جسديًا بشكل متكرر، ما أدى إلى سقوطه أرضًا. ويُسمع في المقطع أحد الحاضرين يقول للمعتدي "أنا ناظر القسم"، دون أن يتخذ أي إجراء فوري لوقف ما يحدث.

تحرك رسمي من مديرية التعليم

وفي أول رد رسمي، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بيانًا مقتضبًا على لسان مديرها الدكتور عربي أبوزيد، وكيل الوزراة، أكد فيه متابعة الواقعة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عاجلة لفحص ملابسات الحادث، ورفع تقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسبب، تمهيدًا لتوقيع العقوبة المناسبة حال ثبوت المخالفة.

مطالبات بالمحاسبة

وتفاعل عدد كبير من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي مع الفيديو، مطالبين بمحاسبة المعلم المتورط، وتعزيز إجراءات حماية الطلاب داخل المدارس، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم حقوقهم وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

