إعلان

5 مصابين في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي

كتب : محمود عجمي

01:49 م 17/11/2025

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 5 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميني باص بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي مدخل مدينة أسيوط الجديدة في اتجاه سوهاج.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص مدخل طريق "سوهاج - أسيوط" الجديدة بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من فرحة شاكر حسن، 55 عامًا، و يوسف مهران عامر، 13 عامًا، و أنور عامر عبد اللاه، 65 عامًا، و هبة شافع محمود, 50 عامًا، و إبراهيم أنور عامر, 15 عامًا.

وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اصابة اشخاص انقلاب سيارة ميني باص حوادث الطرق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو