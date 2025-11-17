5 مصابين في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي

أصيب 5 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميني باص بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي مدخل مدينة أسيوط الجديدة في اتجاه سوهاج.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص مدخل طريق "سوهاج - أسيوط" الجديدة بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من فرحة شاكر حسن، 55 عامًا، و يوسف مهران عامر، 13 عامًا، و أنور عامر عبد اللاه، 65 عامًا، و هبة شافع محمود, 50 عامًا، و إبراهيم أنور عامر, 15 عامًا.

وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.