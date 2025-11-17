جامعة بنها تمحو أمية 3014 مواطنًا في دورة أكتوبر 2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، نجاح الجامعة في محو أمية 3014 دارسًا خلال دورة أكتوبر 2025، وفقًا للنتائج الصادرة عن الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد الجيزاوي أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتمامًا كبيرًا، حيث تتولى تنفيذ المشروع من خلال كوادرها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بهدف خدمة مواطني محافظة القليوبية، وذلك تحت إشراف متخصصين من الجامعة المشاركين في المشروع.

وأشار رئيس الجامعة إلى الحرص على تسخير جميع إمكانات الجامعة لدعم خطط الدولة، والمساهمة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وبما يتسق مع جهود الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف الجيزاوي أن جامعة بنها ملتزمة بالمشاركة الفاعلة في الحملة القومية لمحو الأمية من خلال جهود عدد من الكليات العلمية والأدبية، إيمانًا منها بدور مؤسسات التعليم العالي ومراكزها البحثية في مواجهة التحديات القومية، وعلى رأسها قضية الأمية، لما تمثله من عائق أمام نمو وتطور المجتمع.