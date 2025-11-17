"دهس 3 أطفال وهرب".. مباحث أسيوط تكثف جهودها لضبط قائد السيارة

أسيوط ـ محمود عجمي:

تكثّف أجهزة مباحث مركز شرطة أسيوط، بالتنسيق مع إدارة المرور، جهودها لضبط قائد سيارة ملاكي فرّ هاربًا بعد أن صدم ثلاثة تلاميذ، بينهم شقيقان وابنة عمهما، أثناء توجههم إلى مدرستهم بمنطقة العزبة التابعة لقرية منقباد، ما أسفر عن مصرعهم في الحال.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور المركز، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بثلاثة أطفال على الطريق المشار إليه، مما أسفر عن وفاتهم فورًا.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبيّن مصرع كل من: بسمة م. ع (10 أعوام)، وطارق أ. ع (14 عامًا)، وشقيقه جمال أ. ع (12 عامًا).

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرّف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب.