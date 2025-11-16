"زجاجات وسيوف وأقنعة".. كيف سيطر الخوف على سكان محرم بك بالإسكندرية؟

في مشهد أشبه بأفلام الأكشن، شهد أحد شوارع محرم بك بالإسكندرية حالة من الفوضى والذعر، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يتشاجرون مستخدمين أسلحة بيضاء وزجاجات، بينما كانت وجوههم مغطاة بأقنعة لإخفاء هويتهم.

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور، وشكلت مباحث قسم شرطة محرم بك فريقًا بحثيًا لفحص الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة لتحديد هوية المشاركين في المشاجرة. بعد تحقيق دقيق ومتابعة حثيثة، تمكنت القوات من القبض على 8 متهمين تورطوا في هذا الحادث، وأحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين تعمدوا إثارة الذعر بين المواطنين في الشارع من خلال التشاجر العنيف، مستخدمين أدوات حادة وزجاجات، في محاولة لإظهار سيطرتهم على المنطقة وإرهاب المارة، وهو ما دفع السلطات للتدخل السريع لضبط الوضع وفرض القانون.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسكندرية جهودها لضبط أي ممارسات عنف محتملة في الشوارع، مع تكثيف الحملات التفقدية والتوعوية للحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين، وتأكيد الالتزام بالقانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.