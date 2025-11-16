صعقته لإخفاء الجريمة.. كشف لغز مقتل عامل داخل مسكنه بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:



كشفت الأجهزة الأمنية في سوهاج غموض واقعة مقتل عامل يبلغ من العمر 35 عامًا، عُثر على جثته داخل منزله بمركز شرطة طما، حيث تبين أن زوجته وعشيقها وراء ارتكاب الجريمة.



تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة طما بالعثور على جثة المدعو "م. أ"، حيث أفادت زوجته في البداية أنه توفي نتيجة صعق كهربائي أثناء محاولته إصلاح الغسالة.

إلا أن والد المجني عليه شكك في روايتها، وأبلغ عن وجود شبهة جنائية، مضيفًا أنه شاهد شخصًا يفر مسرعًا من أمام منزل نجله وقت وقوع الحادث.



بمواجهة الزوجة بتحريات المباحث، اعترفت بأنها كانت بصحبة عشيقها داخل المنزل عندما فاجأهما زوجها، فقاما بالاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة.



وأضافت أنها صعقته بالتيار الكهربائي بعد ذلك لاختلاق رواية الوفاة بالصعق الكهربائي وإبعاد الشبهة عنها وعن شريكها.



نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم "العشيق" أثناء اختبائه بمحافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

