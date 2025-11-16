رئيس مدينة كفر شكر يفاجئ الوحدات الصحية ويضبط غياب 14 طبيبًا دون إذن

نفّذ اللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، جولة مفاجئة بعدد من الوحدات الصحية بنطاق المركز والمدينة، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية داخل هذه المنشآت.

وشملت الجولة الوحدة الصحية بقرية البقاشين التابعة للمركز، حيث تفقد شادي سير العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس مدينة كفر شكر على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، إلى جانب متابعة مدى التزام الأطقم الطبية بمواعيد الحضور والانصراف.

وخلال عملية التفتيش، تبيّن خروج 14 طبيبًا من الوحدة الصحية بالبقاشين دون سند قانوني، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وأوضح اللواء أحمد شادي أن هذه الزيارات المفاجئة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بضرورة متابعة سير العمل داخل الوحدات الصحية للتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية لائقة داخل القرى التابعة للمركز والمدينة.

وأكد رئيس مدينة كفر شكر استمرار حملات المتابعة والمرور المفاجئ على جميع الوحدات والمرافق الحيوية لضبط الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.