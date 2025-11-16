رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية بطوخ - صور

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بطوخ لمتابعة سير العمل داخل المدن الجامعية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وذلك بحضور الدكتور سيد عبد الونيس، المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان، مدير عام المدن الجامعية والتغذية.

وتفقد رئيس الجامعة خلال جولته عددًا من غرف الإقامة وصالة الألعاب الرياضية والحديقة، وذلك للتأكد من توافر جميع الاحتياجات الأساسية للطلاب، وملاءمة بيئة الإقامة والمعيشة داخل المدينة الجامعية.

كما اطمأن على مراحل إعداد الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب، ومستوى جودتها والتزامها بالمعايير الصحية والمواصفات المتبعة، مشيدًا بجهود العاملين في تقديم خدمة غذائية آمنة ومتوازنة.

وخلال الجولة، التقى الدكتور الجيزاوي بعدد من الطلاب واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ومدى رضاهم عن مستوى الإقامة والدعم المتاح داخل المدينة الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المدن الجامعية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة للطلاب المغتربين من خلال تقديم خدمات متكاملة وأنشطة متنوعة، بما يضمن لهم إقامة آمنة ومتميزة تساعدهم على التفوق والنجاح.