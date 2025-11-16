بالصور- محافظ أسيوط يتفقد رصف طريق "ريفا – موشا" بتكلفة 45 مليون جنيه

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق ريفا – موشا بمركز أسيوط، وهو أحد الطرق الحيوية التي تخدم آلاف المواطنين يوميًا ويربط عدة قرى بمحاور مرورية مهمة، حيث يمتد بطول 8.5 كيلومتر وعرض 11 مترًا، بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بشبكات الطرق ودعم البنية التحتية وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس شعبان عبدالمنعم سعيد مدير المشروعات بالمديرية، والمهندس محمد مصطفى أحمد المدير التنفيذي للمشروع.

وخلال متابعته الميدانية، اطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بداية من مدخل قرية ريفا وحتى مدخل قرية موشا، واستمع إلى شرح مفصل من مدير مديرية الطرق حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز والخطة الزمنية المقررة موجهًا بضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية والهندسية، مع الإسراع في معدلات التنفيذ دون الإخلال بالجودة.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يمثل إحدى الحلقات المهمة في خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، بما يسهم في تسهيل حركة المرور، وتحسين خدمات النقل، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى حرصه على المتابعة الميدانية لمراحل العمل لضمان تنفيذها على أعلى مستوى.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن تطوير هذا المحور الحيوي سيحدث نقلة نوعية في مستوى البنية الأساسية بالقرى والمراكز، داعيًا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المنفذة لتحقيق الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، بما ينعكس إيجابًا على الأهالي ويرفع جودة الخدمات المقدمة لهم منوهًا إلى أن أعمال الرصف تُعد خطوة أساسية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وركيزة رئيسية في الارتقاء بالبنية الأساسية داخل القرى.