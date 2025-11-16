بعد توقف يومين.. عودة رحلات البالون الطائر للتحليق في سماء الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

عادت رحلات البالون الطائر للتحليق مجددًا في سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، بعد توقف استمر يومين نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح، ما دفع سلطات الطيران المدني إلى تعليق الإقلاع حرصًا على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع.

وكانت غرفة عمليات البالون الطائر قد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات بعد تجاوز سرعة الرياح المعدلات المسموح بها للإقلاع، قبل أن تعلن صباح اليوم استئناف النشاط عقب تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وانطلقت البالونات في الساعات الأولى من الصباح من أرض الإقلاع بالبر الغربي، وسط حالة من الإقبال من السائحين الذين حرصوا على توثيق لحظات الشروق فوق المعابد والمقابر الأثرية التي تشتهر بها الأقصر.

وأكدت شركات الطيران بالبالون اتخاذ جميع الإجراءات التأمينية والفنية قبل الإقلاع، مشيرة إلى أن سلامة الركاب تظل أولوية قصوى، خاصة في فترات التقلبات الجوية.

وتعد الأقصر من أبرز الوجهات العالمية لرحلات البالون الطائر، حيث تجذب سنويًا آلاف السياح الراغبين في مشاهدة المعالم الأثرية من ارتفاعات شاهقة في تجربة تعد من الأكثر تميزًا على مستوى العالم.