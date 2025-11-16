وقع حادث تصادم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على طريق شبين الكوم - قويسنا بمحافظة المنوفية، إذ اصطدمت دراجة نارية مسرعة بعدد من الأهالي أثناء خروجهم من قاعة أفراح ما أدى لإصاباتهم بإصابات متفرقة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في المنوفية، إخطار من شرطة تأمين الطرق بتصادم دراجة نارية مسرعة بعدد من الأهالي أثناء خروجهم من قاعة أفراح ما أدى إلى سقوطهم أرضًا وتعرضهم لإصابات متفرقة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقل 3 حالات إلى مستشفى قويسنا المركزي لعمل الإسعافات والإجراءات الطبية اللازمة.

وجرى نقل 4 مصابين آخرين عن طريق الأهالي إلى نفس المستشفى، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وظروف وقوع الحادث.