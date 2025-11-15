نائب محافظ أسوان يشهد انطلاق ماراثون توعوي شبابي -صور

من "المكنسة" إلى "الحسوم".. تعرف على جدول نوات الإسكندرية الشتوي (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

أعطى المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، إشارة البدء لفعاليات الماراثون الخيري التوعوي للمشي الذي نظمه "اتحاد شباب يدير شباب (YLY)" بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وذلك انطلاقًا من أمام ديوان عام المحافظة.

وشهد الماراثون، الذي امتد لمسافة 5 كيلومترات، مشاركة واسعة تجاوزت 500 شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية، ممثلين لمراكز الشباب، والأندية الرياضية، والجامعة، والكيانات الشبابية، ومديرية التربية والتعليم. كما حضر الانطلاق الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وزياد يس، القائم بأعمال مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي كلمته، أكد المهندس عمرو لاشين أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي تأكيدًا لجهود الدولة المصرية في "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تولي أولوية قصوى لبناء الإنسان وصقل مهارات الشباب.

وأشار لاشين إلى التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والذي أثمر عن تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي السليم وتشجيع المجتمع الأسواني على ممارسة الرياضة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

وشدد نائب المحافظ على استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل لمثل هذه الأنشطة التي ترسخ روح المشاركة المجتمعية وتدعم الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به مؤسسة مجدي يعقوب للقلب للحفاظ على الصحة العامة.

واختتم لاشين بالتأكيد على أن العمل الجماعي بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مستقبل أكثر وعيًا وصحة للأجيال القادمة.