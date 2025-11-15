من "المكنسة" إلى "الحسوم".. تعرف على جدول نوات الإسكندرية الشتوي (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ضربت نوة "المكنسة" قبل أيام السواحل الشمالية للبلاد المطلة على البحر المتوسط، ما تسبب في أضرار وغرق الشوارع، إذ صاحبها أمطار شديدة، خاصة بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وبورسعيد.

وتعد "المكنسة" واحدة من 18 نوة تتعرض لها المحافظات الساحلية على مدار فصل الشتاء، معظمها شديدة القوة والضراوة، حيث تأتي مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية توقف حركة الملاحة والصيد.

- 1100 معدة وسيارة

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن تجهيز نحو 1100 معدة هندسية وخدمية متخصصة وسيارة، وذلك ضمن خطة استقبال فصل الشتاء وموسم النوات والأمطار.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استعداد تام لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال موسم الشتاء، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان سير الحياة العامة بصورة طبيعية.

- التغيرات المناخية

واصلت نوة "المكنسة" ضرب أحياء الإسكندرية، عصر اليوم الخميس، بأمطار غزيرة يصاحبها رياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصقيع.

وأعلن المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

- حركة النجوم

وتحدد مواعيد حلول النوات بجدول موثق بميناء الإسكندرية، إلا أن الصيادين كان يعرفونها قديمًا بعلامات من بينها تساقط النجوم من السماء أو هياج طائر النورس وغروب الشمس وسط هالة حمراء.

- التغيرات المناخية

ومؤخرًا أصبحت النوات تبدأ مبكرًا عن موعدها بأيام أو تتأخر، حيث أشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية السابق، إلى أن التغييرات المناخية تسببت في تغير مواعيد النوات، وكميات الأمطار، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب أمواج البحر وزيادة سرعة الرياح.

ويستعرض "مصراوي" مواعيد كافة النوات التي تضرب السواحل الشمالية شتاءً وفقًا لجدول ميناء الإسكندرية كالتالي:

رياح الصليبة: تهب نوة "رياح الصليب" على الإسكندرية في 30 من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام، ويصاحبها رياح غربية ساخنة، غالبًا دون أمطار.

رياح الصليبة: تضرب نوة "الصليبية" المدينة الساحلية في 20 من شهر أكتوبر كل عام، وتستمر لمدة 3 أيام، وتهب على المدينة الساحلية خلالها رياح غربية، وغالبًا ما تكون دون أمطار.

أنواء المكنسة: تعتبر نوة "المكنسة" أولى النوات الشديدة، يبدأ بها الشتاء في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح شمالية غربية تكنس البحر – بحسب الصيادين – وأمطار غزيرة.

باقي المكنسة: تأتي نوة "باقي المكنسة" يوم 22 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، إلا أنه يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة، وأمطار غزيرة أيضًا.

أنواء قاسم: تضرب نوة "قاسم" سواحل الإسكندرية يوم 4 ديسمبر، وتستمر 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة. وتعد قاسم من أخطر نوات الشتاء حيث تسببت في عام 2010 في تحطيم سور كورنيش الإسكندرية وتجاوز مياه البحر للطريق في مناطق مثل لوران ومحطة الرمل.

الفيضة الصغرى: تبدأ نوة "الفيضة الصغرى" في 19 ديسمبر من كل عام وتستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار ورياح شمالية غربية، وسميت بالفيضة لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير.

عيد الميلاد: تشتق نوة "عيد الميلاد" اسمها من حلولها خلال احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح، وتبدأ في 28 ديسمبر ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية لا تستمر لأكثر من يومين فقط.

رأس السنة: يعقب "عيد الميلاد" نوة "رأس السنة" والتي تشهد أمطارًا أيضًا لمدة 4 أيام تبدأ في 2 يناير ويصاحبها رياح غربية، إلا أن بعض زوار الإسكندرية يفضلون قضاء احتفالات رأس السنة بالتزامن مع تلك النوة.

الفيضة الكبرى: تضرب نوة "الفيضة الكبرى" سواحل الإسكندرية في 12 يناير من كل عام بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية، وعادة ما تستمر لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

أنواء الغطاسي: تزامن حلول نوة "الغطاس" مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، وتستمر لمدة 3 أيام بدءًا من 19 يناير، ويصاحبها رياح غربية وأمطار، إلا أنها أحيانًا لا يصاحبها أمطار على غير العادة.

أنواء الكرم: تبدأ نوة "الكرم" في 28 يناير من كل عام ولمدة 7 أيام، مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة، لذلك سميت بالكرم لغزارة أمطارها وطول مدتها حيث يتوقف فيها الصيد والملاحة البحرية.

الشمس الصغيرة: تشهد سطوع الشمس أثناء المطر لذا تسمى بنوة "الشمس الصغيرة"، وتبدأ في 18 فبراير من كل عام ولمدة 3 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار.

أنواء السلوم: تعد نوة "السلوم" من أكثر نوات الشتاء ضراوة، وتأتي في 2 مارس، وسميت بالسلوم لأنه يصاحبها رياح جنوبية غربية من ناحية السلوم والحدود الغربية، فضلًا عن أمطار تستمر لمدة يومين.

نوة الحسوم: تهب نوة "الحسوم" – آخر النوات الممطرة – في 9 مارس، وسميت بهذا الاسم نظرًا لشدتها، حيث يصاحبها برق ورعد شديدين وأمطار، وتستمر لمدة أسبوع كامل.

الشمس الكبيرة: تبدأ نوة "الشمس الكبيرة" يوم 18 مارس من كل عام وتستمر يومين ويصاحبها رياح شرقية، دون أمطار، حيث تسطع فيها الشمس بقوة، لذا سميت بهذا الاسم.

عوة وبرد العجوزة: تتعرض الإسكندرية لنوة "عوة" في 24 مارس، يصاحبها رياح شرقية وتستمر لمدة 6 أيام، وتعد آخر النوات الباردة.

الخماسين ورياح النقطة: يختتم موسم النوات بـ "رياح الخماسين" و"رياح النقطة"، الأولى تهب في 23 أبريل وتستمر لمدة يومين، ويصاحبها رياح شرقية ساخنة محملة بالأتربة والرمال، والثانية تبدأ في 18 يونيو وتستمر لمدة يومين، ويصاحبها أيضًا رياح شرقية ساخنة.