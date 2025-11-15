المؤبد وغرامة 200 ألف لتاجري مخدرات بحوزتهما شابو في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود، وأبوبكر يسن بكر، وأحمد عبدالرحيم هريدي، وبحضور مصطفى محمد مصطفى وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 200 ألف جنيه، في القضية التي اتهم فيها تاجرا مخدرات بدائرة قسم شرطة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى 6 أكتوبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين محمود ع. أ، 37 عامًا، نقاش ومقيم بندر دشنا، وحمادة ش. م، 49 عامًا، تاجر خردة ومقيم بندر قنا، تهمة حيازة كميات من مخدر الشابو بقصد الاتجار، إضافة إلى حيازتهما أسلحة بيضاء تمثلت في مقصين معدنيين وسنجة ومطوة.

وكشفت التحريات أنه أثناء مداهمة القوة الأمنية لمسكن المتهم الأول، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الشابو المعد للبيع، إلى جانب الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهما بقصد الدفاع عن النفس أثناء ممارسة نشاطهما الإجرامي.

وجرى إحالة القضية التي تحمل رقم 16136 لسنة 2024 جنايات قنا، والمقيدة برقم 4818 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالحبس المؤبد والغرامة على المتهمين.