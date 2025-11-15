إعلان

تعرف على جدول المكتبة المتنقلة خلال الأسبوع الجاري بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:46 م 15/11/2025

المكتبة المتنقلة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور عن جدول جولات المكتبة المتنقلة التثقيفية والترفيهية في مدن ومراكز محافظة البحيرة، ضمن خطة دعم الأنشطة الثقافية وتعزيز مهارات الطلاب خلال الفترة من 16 حتى 20 نوفمبر الجاري.

ويشمل جدول الزيارات خلال الأسبوع ما يلي:

الأحد 16/11/2025: مدرسة جلال قريطم الإعدادية، بحوش عيسى

الاثنين 17/11/2025: معهد فتيات أبو المطامير الثانوي، بأبو المطامير

الثلاثاء 18/11/2025: مدرسة حمدي الطحان الإعدادية بنات، بكوم حمادة

الأربعاء 19/11/2025: مدرسة شهداء صفط العنب الابتدائية، بكوم حمادة

الخميس 20/11/2025: مدرسة بنات العطف الابتدائية، بالمحمودية

وتقدم المكتبة المتنقلة خلال جولاتها مجموعة من الفعاليات التي تتضمن كتبًا متنوعة، وورشًا توعوية، ومسابقات تهدف إلى تعزيز حب القراءة، واكتشاف المواهب، وتعريف الطلاب بأهم مصادر المعرفة المتنقلة، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وبناء جيل واعٍ قادر على مواكبة التطور المعرفي.

