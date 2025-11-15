"الأتوبيس بقى خردة".. الصور الأولى لحادث انقلاب طلاب أسوان بالأقصر

من "المكنسة" إلى "الحسوم".. تعرف على جدول نوات الإسكندرية الشتوي (صور)



الأقصر - محمد محروس:

حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس كان يقل طلابًا من محافظة أسوان خلال عودتهم من المدينة الشبابية بالإسماعيلية، ضمن برنامج تنظمه يونيسيف مصر بالشراكة مع قصور الثقافة بأسوان، وذلك على الطريق الصحراوي الغربي بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر.

وأكد مصدر أمني أن الحادث أسفر عن وفاة المشرفة المرافقة للرحلة، وإصابة 23 طالبًا بإصابات متفرقة.

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات إسنا وطيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، بينما تم نقل جثمان المشرفة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتظهر الصور التي حصل عليها "مصراوي" انقلاب الأتوبيس على جانبه في منطقة صحراوية، وسط انتشار سيارات الإسعاف وقوات الشرطة التي تواجدت لرفع آثار الحادث وتأمين حركة المرور.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوع الحادث، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لحالة الطلاب الصحية.