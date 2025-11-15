نجاح استئصال كيسين كبيرين من المبيض بالمنظار في مستشفى قها التخصصي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكن فريق قسم النساء والتوليد بمستشفى قها التخصصي من إنقاذ مريضة حضرت إلى قسم الطوارئ تعاني من آلام حادة بأسفل البطن. وأظهرت الفحوصات والأشعة التلفزيونية وجود كيسين كبيرين على المبيضين، بلغ حجم كل منهما نحو 9 سم.

وأوضح المستشفى أنه جرى تجهيز الحالة بشكل عاجل لدخول غرفة العمليات، مع الاتفاق على إزالة الأكياس باستخدام منظار البطن. وتمكن الفريق الطبي من استئصال الأكياس بالكامل مع الحفاظ على نسيج المبيضين وسلامة وظائفهما دون حدوث أي مضاعفات.

وغادرت المريضة المستشفى وهي في حالة مستقرة بعد الاطمئنان على وضعها الصحي، حيث أسهمت جراحة المنظار في تسريع الشفاء وتقليل فترة التعافي بشكل ملحوظ، مما يعكس كفاءة القسم في استخدام أحدث تقنيات مناظير النساء والتوليد.

وتقدمت إدارة المستشفى بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المشارك في العملية:

د. عبد الرحمن – أخصائي النساء والتوليد

د. فاطمة جمال – أخصائي النساء والتوليد

د. محمد نجيب – أخصائي التخدير

ميس منى محمد – تمريض العمليات