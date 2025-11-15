بالصور- حملة تحصين غير مسبوقة بأسيوط.. فرق بيطرية تجوب القرى والمزارع

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحقيق نتائج غير مسبوقة خلال الأسبوع الثالث من فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 25 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس حجم الجهود الميدانية المكثفة والتفاعل الإيجابي من المربين في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز المناعة الوقائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد الريفي.

وأشار أبو النصر إلى أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد، نجحت في تنفيذ خطة موسعة للتحصين خلال الأسبوع الثالث، عبر 938 فرقة بيطرية انتشرت في جميع المراكز والقرى، وتمكنت من تحصين 67,277 رأس ماشية، في خطوة تعكس حجم التنسيق والانتشار الميداني لضمان وصول الخدمة إلى المربين في مواقعهم.

وأضاف المحافظ أن الحملة لم تقتصر على أعمال التحصين، بل شملت نشاطًا توعويًا مكثفًا، حيث تم تنظيم 102 ندوة إرشادية بمشاركة الأطباء البيطريين والعاملين بالإرشاد الزراعي، بهدف رفع الوعي بأهمية التحصين الدوري وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، بما يسهم في تعزيز الثقافة البيطرية لدى المربين.

وفي جانب الرصد والتقصي، أكد المحافظ تنفيذ 843 زيارة ميدانية شملت 2,529 منزلاً بمختلف المراكز، لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد أي مؤشرات تستدعي التدخل السريع، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات دعمت دقة توجيه جهود التحصين وسرعة الاستجابة الميدانية.