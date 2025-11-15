محافظ أسيوط يعاين مواقع مقترحة لإقامة أول نادٍ للذكاء الاصطناعي (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، جولة ميدانية موسعة شملت مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء أول نادٍ للذكاء الاصطناعي بالمحافظة.

وتأتي الخطوة في إطار خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة وتحويلها إلى مراكز تكنولوجية حديثة تستهدف جذب الشباب ودعم الصناعات الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ في جولته كل من الدكتور عبدالرحمن حيدر، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بدر وأستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة أسيوط، والمهندس هاني ثروت مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، إضافة إلى قيادات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهازي مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة.

وتضمنت الجولة تفقد مركز شباب الرحاب بمدينة أسيوط الجديدة ومركز شباب مدينة ناصر الجديدة، حيث اطلع المحافظ على القاعات والمنشآت والبنية الأساسية المتاحة بكل موقع، بدءًا من قاعات التدريب ومساحات العمل والمباني الإدارية وحتى الخدمات اللوجستية.

كما جرى تقييم جاهزية تلك المنشآت للتحول إلى معامل متقدمة للذكاء الاصطناعي، ومساحات للشركات الناشئة، ومعامل بيانات ومحاكاة وواقع افتراضي، فضلًا عن قاعات تدريبية لبرامج التأهيل التقني.

وبحث محافظ أسيوط إمكانية تطوير الملاعب الحالية لتصبح "ملاعب ذكية" تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة الرياضية، مع تخصيص أماكن لورش العمل والألعاب الذكية وصالات اللياقة البدنية المزودة بأنظمة تحليل رقمي حديثة.

ووجّه اللواء هشام أبوالنصر بإعداد دراسة لإنشاء مكتبة رقمية حديثة داخل النادي وربطها بمكتبة الإسكندرية، بما يُسهم في دعم الأنشطة العلمية وتنمية مهارات الابتكار لدى الأطفال والشباب.

وشدد المحافظ على أهمية إعداد برامج تأهيل داخل المدارس لتمكين الطلاب من الالتحاق بنادي الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية يمثل خطوة أساسية لإعداد جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل.