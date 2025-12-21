مقتل طالب بسلاح أبيض في مشاجرة بحلوان.. مصدر أمني يوضح التفاصيل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات حادث مقتل طالب بحلوان نتيجة خلافات جيرة.

وصرح مصدر أمني لمصراوي اليوم الأحد بأن تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن المشاجرة أسفرت عن مقتل شاب يدعى "ص. ب"، طالب، 18 سنة، إثر تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى لتسليمها للنيابة.

وكشفت التحريات أن خلافات الجيرة بين الطالب والجاني كانت السبب وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه فورًا، وهو في العقد الثاني من العمر وله معلومات جنائية سابقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

اقرأ ايضا

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر

تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه أمام المحل الجديد بالشيخ زايد