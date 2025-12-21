إعلان

مقتل طالب بسلاح أبيض في مشاجرة بحلوان.. مصدر أمني يوضح التفاصيل

كتب : أحمد عادل

03:41 م 21/12/2025

المجني عليه

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات حادث مقتل طالب بحلوان نتيجة خلافات جيرة.

وصرح مصدر أمني لمصراوي اليوم الأحد بأن تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن المشاجرة أسفرت عن مقتل شاب يدعى "ص. ب"، طالب، 18 سنة، إثر تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى لتسليمها للنيابة.

وكشفت التحريات أن خلافات الجيرة بين الطالب والجاني كانت السبب وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه فورًا، وهو في العقد الثاني من العمر وله معلومات جنائية سابقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

مقتل طالب سلاح أبيض مشاجرة خلافات جيرة

