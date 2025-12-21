إعلان

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لشاب سرق حساب فتاة على فيسبوك بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:26 م 21/12/2025

تعبيرية عن حبس

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثالثة جنح، بمعاقبة شاب بالحبس 6 أشهر، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك في قضية انتحال صفة موظف بنك والنصب على فتاة وسرقة حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بدائرة مركز دشنا، شمالي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة، وسكرتارية مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار وحسن عبده.

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2025، عندما حررت فتاة تُدعى (ع) محضرًا يفيد بتعرض حسابها على «فيسبوك» للاختراق من شخص مجهول، استولى على الحساب وشرع في طلب مبالغ مالية من أصدقائها.

وبعد تكثيف التحريات، توصلت الأجهزة المختصة إلى المتهم (ج)، الذي انتحل صفة موظف بنك، وتمكن من النصب على المجني عليها بمبلغ مالي، إلى جانب الاستيلاء على حسابها الشخصي واستخدامه في طلب أموال من معارفها.

وبإحالة القضية إلى المحكمة، أصدرت الدائرة الابتدائية الثالثة جنح حكمها غيابيًا بمعاقبة المتهم بالسجن 6 أشهر، وغرامة 100 ألف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، عما نُسب إليه من اتهامات.

