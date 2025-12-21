الطيب عباس: المتحف القومي يجسد علاقة وثيقة بين الحضارة واللغة العربية

تصوير- هاني رجب:

أكد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن المتحف يجسد علاقة وثيقة بين الحضارة واللغة العربية.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للغة العربية "إرث يتجدد بخط يتألق"، والذي تنظمه سفارة سلطنة عُمان لدى مصر، في رحاب المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال عباس: يعتز المتحف بأن يكون راعيًا ومحتضنًا لاحتفالية اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار «إرث يتجدد بخط يتألق»، تأكيدًا على الدور المحوري للغة العربية كأحد أهم روافد الهوية والثقافة الإنسانية.

وأضاف: إيمانًا من المتحف بأهمية اللغة العربية وقيمتها الحضارية، يحرص على تنظيم هذه الفعالية والعديد من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية المتنوعة على هامش هذه الفعالية، بما يسهم في إبراز جماليات اللغة العربية وفنونها.

وتابع: يجسد المتحف القومي للحضارة المصرية علاقة وثيقة بين الحضارة واللغة العربية، من خلال ما يضمه من مقتنيات أثرية تزخر بالنقوش والكتابات والخطوط العربية التي وثّقت مسيرة الحضارة المصرية في عصورها المختلفة، ولا سيما في العصر الإسلامي. وتعكس هذه المقتنيات الأثرية كيف كانت اللغة العربية أداة للتعبير الحضاري، وحافظة للمعرفة والهوية، وجسرًا يربط بين الماضي والحاضر، لتبقى اللغة جزءًا أصيلًا من مكونات الحضارة المصرية الممتدة عبر الزمان.

وختم عباس بقوله: إن احتفالنا اليوم باللغة العربية هو احتفاء بالهوية والذاكرة والوجدان، ورسالة تقدير لإرث حضاري متجدد لا ينضب. ويجدد المتحف القومي للحضارة المصرية التزامه بدوره الثقافي والتنويري، داعمًا لكل المبادرات التي تُعلي من شأن التراث المصري ولغتنا العربية، وتبرز جمالياتها وفنونها.

