في 20 دقيقة.. فريق طبي يستخرج مسمارًا حادًا من أمعاء طفلة بالمنوفية

فريق طبي يستخرج مسمارًا حادًا من أمعاء طفلة بالمنو

المنوفية- أحمد الباهي:

أنقذ فريق طبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، اليوم الجمعة، حياة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد ابتلاعها مسمارًا معدنيًا حادًا بطول 4 سنتيمترات.

ونجح الفريق الطبي في استخراج المسمار الذي استقر بالجزء الأول من الأمعاء الدقيقة عبر منظار طارئ لم يستغرق سوى 20 دقيقة، متجنبًا مخاطر الثقب أو النزيف، وغادرت الطفلة المستشفى بصحة جيدة عقب التدخل السريع.

وأكدت الجامعة أن سرعة التعامل مع الحالة تعكس احترافية الفريق الطبي وقدرته على إدارة أصعب الحالات الطارئة التي تهدد حياة الأطفال.

وقال الدكتور أسامة حجازي عميد المعهد، إن هذا النجاح يبرز دقة وكفاءة الأطباء وجاهزية المعهد للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

وأوضح الدكتور أحمد صيرة، أستاذ طب كبد الأطفال ورئيس وحدة مناظير الأطفال وقائد الفريق، أن اللجوء للمنظار كان الخيار الأمثل لتجنب جراحة مفتوحة قد تكون أكثر خطورة على الطفلة، مشددًا على أهمية سرعة التدخل لمنع مضاعفات محتملة مثل الثقب أو النزيف أو الانسداد المعوي.

وضم الفريق الطبي: الدكتور أحمد صيرة، ودكتورة هديل درويش (مدرس مساعد)، ودكتور حاتم نايل (طبيب مقيم)، ودكتور علي التراس (طبيب مقيم)، ومن تمريض وحدة المناظير: دعاء طلعت، أسماء جابر، أستاذ عبد المولى.

كما شارك فريق التخدير: دكتورة دعاء شرف (مدرس مساعد)، دكتورة مريم رزق (طبيب مقيم)، دكتورة سندس صبري (طبيب مقيم)، ومن تمريض التخدير: محمد بكر، هيثم، ومحمد الشهاوي فني الأشعة.