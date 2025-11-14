الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ والاستعداد إلى الدرجة القصوى في المحافظات الثلاث (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، لمواجهة موجة التقلبات الجوية والأمطار المحتملة وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح رئيس الشركة، استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة، لمواجهة سوء حالة الطقس والتغيرات المناخية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وتم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة. كما تم إعداد خطة انتشار لسيارات ومعدات الشركة بمدن القناة لتفادي أية أزمات أو مشاكل متوقعة، خاصة بمرفق الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، أكد اللواء عبد الحميد عصمت على استمرار تطهير شبكات الصرف الصحي وبالوعات الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية.

كما شملت الخطة تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وبين غرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

وشدد رئيس الشركة، على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات للمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات، مشدداً على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات والفروع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.