ننشر أسماء 20 عاملاً مصابًا في انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على قائمة أسماء 20 عاملاً أصيبوا اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.

وضمت قائمة المصابين: عياد سيد عياد (32 سنة)، كيرلس رضا كيرلس (33 سنة)، جرجس سمير عبد المسيح (42 سنة)، أمجد عادل فرحات (26 سنة)، شنودة خليل بشرى (38 سنة)، فادي مجدي سمير (22 سنة)، محمد رجب سيد (30 سنة)، إرسانيوس شنودة خليل (19 سنة)، أبنوب إبراهيم جاب الله (18 سنة)، سليمان جاب الله سليمان (38 سنة).

كما أصيب: عماد عيد بشرى (36 سنة)، عطا سعد سعد (47 سنة)، كرم سمير عبد المسيح (46 سنة)، رجب حسين رابح (52 سنة)، مشمش سمير عبد المسيح (24 سنة)، كيرلس كرم سمير (24 سنة)، رمزي سمير عبد المسيح (40 سنة)، مينا مجدي سمير (25 سنة)، نادر مجدي كيرلس (31 سنة)، عبد المسيح سمير عبد المسيح (36 سنة).

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وتبين أن السيارة كانت تقل عددًا من العمال أثناء عودتهم من أعمالهم، وجميعهم من قرية الحوارتة التابعة لمركز المنيا.