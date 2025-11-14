محافظ المنيا يناقش تطوير المشروعات الإنتاجية وقوافل السلع (صور)

المنيا - جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، وفد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة المهندس محمد الخطيب، وكيل الوزارة والمدير التنفيذي للهيئة، نائبًا عن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك بحضور المهندس محسن فودة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة، والدكتورة هايدي كمال، مدير عام الإصلاح الزراعي بالمنيا.

وبحث اللقاء آليات تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة لتنظيم قوافل غذائية من منتجات مشروعات الإصلاح الزراعي، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بالأسواق، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على تسليم عقود تمليك الأراضي، بل يمتد ليشمل دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني التي توفر فرص عمل وتسهم في تحسين مستوى معيشة الفلاحين.

كما شدد كدواني على حرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات لمنتفعي أراضي الإصلاح الزراعي وأراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالفلاح المصري بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.

من جانبه، أوضح المهندس الخطيب أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات الإصلاح الزراعي، والتواصل المباشر مع المنتفعين لحل أي مشكلات، مع متابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

واختتم وفد الهيئة زيارته بجولة ميدانية بعدد من الجمعيات التابعة لمنطقة المنيا للإصلاح الزراعي، لمتابعة صرف الأسمدة عبر "كارت الفلاح"، ومراجعة الحيازات واستبعاد المكرر منها، فضلًا عن متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على أراضي أملاك الدولة واستردادها، والتأكد من انتظام العمل داخل الجمعيات وتحقيق الانضباط في تحصيل القيمة الإيجارية وفق تعليمات لجنة استرداد أراضي الدولة.