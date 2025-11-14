بعد تداول مقطع إهانته للطلاب.. إحالة مدير مدرسة زراعية للتحقيق بطنطا

كتب - مختار صالح:

قررت مديرية التربية والتعليم بالغربية فتح تحقيق عاجل في واقعة تعدي مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية بنين، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، على الطلاب بألفاظ خارجة داخل فناء المدرسة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه فور رصد الفيديو الذي يظهر فيه مدير المدرسة وهو يسبّ الطلاب، تم اتخاذ قرار فوري بإحالة الواقعة للتحقيق واستبعاده من منصبه لحين انتهاء التحقيقات والوقوف على ملابسات ما حدث.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تشدد على ضرورة الالتزام بالاحترام المتبادل بين الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن أي تجاوز يتم التعامل معه بشكل حاسم حفاظًا على الانضباط داخل المدارس.