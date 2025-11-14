هارب من حكم مشدد.. ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من عقوبة السجن المشدد، ومطلوب تنفيذ أحكام وضبطه في قضايا أخرى، وذلك عقب تحديد مكان اختبائه بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا يفيد بتوافر معلومات عن مكان اختباء المتهم "صاصا الصاوي"، المقيم بمنطقة الكابلات، والصادر بحقه حكم مشدد لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى أمرين بالضبط والإحضار، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومقاومة السلطات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد خطة محكمة لضبط المتهم باستخدام عنصر المفاجأة، بقيادة المقدم مصطفى دياب، وبمشاركة الرائد محمد هاني، والنقباء أحمد عصام، وإبراهيم خضر، ومحمود النجار، ويوسف حمدي، وأمير عز الدين، وكريم عبادة.

أسفرت العملية عن ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، شملت الحشيش والبودرة والفودو، تزن نحو 10 كيلوغرامات، بالإضافة إلى بندقية آلية وذخائر.

ولاقت عملية الضبط حالة من الفرحة العارمة بين الأهالي، الذين استقبلوا رجال المباحث بالتصفيق والهتافات، تقديرًا للجهود الأمنية التي أعادت الهدوء والأمان للمنطقة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.