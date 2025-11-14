بعد وصلة تعذيب.. وفاة طفلة على يد زوجة أبيها بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقيت طفلة مصرعها بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، بعد أن تعرضت للضرب من قبل زوجة أبيها بسبب خلافات الزوجة مع والدها.

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوفاة طفلة ونقلها إلى مستشفى سمالوط في ظروف غامضة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة "م.خ" البالغة من العمر 15 عامًا، تعرضت للضرب والحبس على يد زوجة أبيها بسبب خلافات متكررة بينها وبين والدها.

جرى التحفظ على المتهمة، وتدعى "أ.أ.خ" وتبلغ من العمر 37 سنة، كما جرى إيداع الجثة في مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.