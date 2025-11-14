إعلان

لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية مؤقتة بشارع 45 شرق الإسكندرية

كتب : مصراوي

11:10 ص 14/11/2025

كورنيش الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة بشارع 45، في إطار استكمال أعمال مشروع كوبري الفريق أول سليمان عزت.

وأشارت المحافظة في بيان إلى غلق الحارة السطحية للكوبري في الاتجاه المؤدي إلى شارع مصطفى كامل ابتداءً من تقاطع شارع 30، اعتبارًا من غد السبت ولمدة أسبوعين.

وأضاف البيان أنه سيتم توجيه الحركة المرورية إلى الاتجاه المقابل القادم من شارع مصطفى كامل، لاستكمال أعمال المرافق والرصف اللازمة بالموقع.

1000443649

وناشدت المحافظة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية حرصًا على سلامتهم وتيسير حركة المرور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحويلات مرورية مرور الإسكندرية كوبري سليمان عزت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين