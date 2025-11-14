لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية مؤقتة بشارع 45 شرق الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة بشارع 45، في إطار استكمال أعمال مشروع كوبري الفريق أول سليمان عزت.

وأشارت المحافظة في بيان إلى غلق الحارة السطحية للكوبري في الاتجاه المؤدي إلى شارع مصطفى كامل ابتداءً من تقاطع شارع 30، اعتبارًا من غد السبت ولمدة أسبوعين.

وأضاف البيان أنه سيتم توجيه الحركة المرورية إلى الاتجاه المقابل القادم من شارع مصطفى كامل، لاستكمال أعمال المرافق والرصف اللازمة بالموقع.

وناشدت المحافظة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية حرصًا على سلامتهم وتيسير حركة المرور.