الأقصر - محمد محروس:

زار المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم الخميس، دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة احتفالهم السنوي، الذي يعد أحد أكبر المناسبات الدينية في صعيد مصر.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي، الذين حرصوا على مشاركة الاحتفال.

وكان في استقبال الوفد الرسمي اللجنة الباباوية المشرفة على الدير، يتقدمهم نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على الدير، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.

وقدم المحافظ التهنئة للحضور، قائلًا: "هذه المناسبة تجسّد أسمى معاني المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع المصريين جميعًا"، مؤكدًا أن دير مارجرجس بالرزيقات يعد رمزًا للتسامح والتاريخ العريق.

يُذكر أن احتفال دير مارجرجس يجذب سنويًا أكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء الجمهورية للمشاركة في الفعاليات والقداسات اليومية التي تقام على مدار فترة الاحتفال.