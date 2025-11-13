الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تعاون بين المحافظة وشركة تيدا الصينية المتخصصة في توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

وتضمنت مذكرة التعاون إنشاء محطة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة بالإسكندرية إلى طاقة كهربائية باستخدام التكنولوجيا الصينية المتقدمة، بطاقة معالجة يومية 3000 طن/يومياً لإنتاج طاقة كهربائية 70 ميجا وات /ساعة على أن يدخل المشروع حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2026 .

وقال المحافظ إن المشروع يُمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال إدارة المخلفات وأحد الحلول الناجحة في التخلص الآمن من المخلفات، والحد من الاحتباس الحراري بالإضافة إلى تحويل المخلفات من عبء إلى مصدر منتج للطاقة.

وأشار إلى أن المشروع سيعمل على توفير مبالغ طائلة تتحملها الدولة نظير نقل المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بالإضافة إلى توفير تكلفة دفن هذه المخلفات، وتوفير الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء خلايا الدفن الصحي.

وأوضح أنه سيجري إتاحة فرص استثمارية أخري لهذه الأراضي، منوهًا أن المشروع يعد مصدر جديد يوفر الطاقة الكهربائية بدون استهلاك وقود بتكاليف عالية وتوفير استهلاك الطرق لنقل المخلفات .

وأضاف المحافظ أنه من المقرر إنشاء حديقة ترفيهية مجتمعية على الطراز الصيني على مساحة 2 فدان، بحيث تصبح مزاراً متميزاً للشعب السكندري والوافدين من المحافظات الأخرى، وذلك كمكتسب أساسي من مكتسبات المشروع، على أن تشمل الحديقة أماكن ترفيهية تناسب جميع الأعمار ومكتبة عامة.

وتعتبر شركة تيدا الصينية واحدة من أقدم الشركات العاملة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة في الصين، منذ عام 2005، وتعمل في مجال الاستثمار والبناء والتشغيل وإدارة تحويل النفايات إلى طاقة منذ أكثر من 20 عامًا.

حضر التوقيع كل من اللواء أحمد حبيب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح سكرتير عام مساعد المحافظة، وحسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر وكين يمي، رئيس قطاع الاستثمار الخارجي وممثل شركة تيدا الصينية.