حصيلة صادمة.. ارتفاع عدد ضحايا حادث ميكروباص الأقصر إلى 8 وفيات -صور

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروع الذي وقع مساء اليوم الخميس، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا بمحافظة الأقصر إلى 8 أشخاص، وذلك بعد وفاة مصابين أثناء تلقيهما العلاج متأثرين بإصابتهما البالغة، بينما لا يزال عدد من المصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل مستشفى إسنا التخصصي.

وكان الحادث، وقع نتيجة تصادم ميكروباص بسيارة تريلا بالقرب من قرية باويل، ما أسفر في البداية عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين، قبل أن يرتفع عدد الوفيات لاحقًا إلى 8 حالات.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ 15 سيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثامين والمصابين، فيما تواجدت قوات الشرطة لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة المأساوية.