مصرع 6 وإصابة 9 في تصادم مروع بين ميكروباص وتريلا بالأقصر

كتب : محمد محروس

04:13 م 13/11/2025

تصادم ميكروباص بسيارة تريلا ارشيفية

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 9 آخرين، في حادث مروع وقع مساء اليوم الخميس، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية باويل التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، نتيجة تصادم ميكروباص بسيارة تريلا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع التصادم، حيث نقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، والمصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويجرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، فيما بدأت الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الحادث.

حادث تصادم الطريق الصحراوي تصادم ميكروباص بسيارة تريلا

