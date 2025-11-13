إعلان

إصابة شخص ونجاة آخرين إثر سقوط أسانسير في المنطقة الصناعية بالعبور

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:50 م 13/11/2025

سقوط أسانسير- ـأرشيفية

شهدت المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم حادثًا أدى إلى إصابة شخص إثر سقوط مصعد كهربائي كان بداخله أشخاص.

تلقى شرطة النجدة إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة.


وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، تم نقله سريعًا إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ولم تُسجل أي حالات وفاة.

وفور وقوع الحادث، باشرت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب سقوط المصعد الكهربائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المصاعد في المنطقة الصناعية. كما أكدت الإدارة على تقديم الدعم اللازم للمصاب ومتابعة حالته الصحية.

إصابة شخص سقوط أسانسير المنطقة الصناعية

