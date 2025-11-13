تحرير 19 محضرًا في حملة رقابية على مخابز الدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، لجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه اللجان تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وقامت الحملة التفتيشية، بالمرور على المخابز بالأماكن التالية: مركز ومدينة محلة الدمنة، كفر القباب وكفر ابو ناصر ونجير بدكرنس، بساط كرم الدين بشربين، قرية بدواى بمركز المنصورة.

أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا، شملت نقص وزن يتراوح من 9-29جرام، ومخالفات تصرف في الدقيق باجمالي 1393شيكارة، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة، وعدم وجود سجل، وعدم إعطاء بون .

قاد الحملة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وأحمد العراقي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.