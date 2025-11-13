أمطار غزيرة في العجمي.. نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية مبكرًا -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



ضربت نوة "المكنسة" العجمي وسواحل غرب الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، يصاحبها أمطار متوسطة إلى خفيفة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



فيما لم تؤثر الأمطار على حركة المرور في الشوارع أو الصيد والملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لوجود ارتفاعات الأمواج في البحر المتوسط ضمن المعدلات الطبيعية.



كان المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وأشار إلى أنه جرى نشر السيارات والبدالات لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار، ووقف الإجازات وبدل الراحات، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير الشنايش المطابق، وتخفيض منسوب البيارات.

وأضاف أن خطة الطوارئ تشمل متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وتواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وكافة القيادات المعنية لحل أي مشكلة، والاستجابة لبلاغات المواطنين.

يشار إلى أن نوة المكنسة تبدأ في منتصف نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح شمالية غربية تكنس البحر وأمطار غزيرة، وقد تبدأ مبكرًا أو تتأخر أيام عن موعدها.