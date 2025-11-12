إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بطريق البترول ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بطريق البترول عند مدخل قرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: رشا "م.ع" 26 عامًا، وصابرين "ع.ب" 27 عامًا، وعبد الله "م.س" 34 عامًا، وياسمين "ج.س" 4 أعوام، جميعهم بسحجات وكدمات، تهاني "ج.ش" 40 عامًا، اشتباه ما بعد ارتجاج، لطيفة "إ.ع" 45 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، وفاء "ج.ح" 20 عامًا، كدمة شديدة بالصدر وسحجات وكدمات بالجسم، حمزة "ر.ع" 43 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.