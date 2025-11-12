بعد ساعات من الجريمة.. القبض على زوج متهم بقتل زوجته في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بقتل زوجته خنقًا داخل منزلهما بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك عقب جهود مكثفة استمرت لساعات منذ وقوع الحادث الذي هزّ القرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بتقدم الأهالي ببلاغ حول العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالقرية.

وبانتقال قوة من الشرطة إلى الموقع، تبين أن وراء الجريمة زوجها ويدعى "ص. م"، والذي لاذ بالفرار فور ارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سيره، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم أثناء محاولته الاختباء في إحدى القرى المجاورة، حيث جرى اقتياده إلى ديوان المركز والتحفظ عليه لاستجوابه.

وأثناء التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته وتطورت إلى مشاجرة، قرر خلالها خنقها حتى فارقت الحياة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات بعد استكمال الإجراءات القانونية.