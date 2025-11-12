أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط، ومقرها مراكز أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: عصام محمود عثمان محمد 87,265 صوتًا، وأحمد حسين جودة أحمد 102,287 صوتًا، وعلى سيد على معوض 84,893 صوتًا، وخليل عبدالرازق خليل 31,898 صوتًا، وهاني حسن طلبة حسن 52,199 صوتًا، وسيد حسن سيد مسلم 30,317 صوتًا، وأحمد سيد شاكر أحمد 17,024 صوتًا، ومحمد شمتان عبدالحميد 15,558 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: أماني مصطفى كمال ليس 46,929 صوتًا، واسامة عوض محمود شاكر 34,797 صوتًا، وسيد عبدالعزيز سيد موسى 24,253 صوتًا، وممدوح يوسف فرغلي 40,076 صوتًا، وحموده على محيسن 15,025 صوتًا، وشريف محمد منير عبدالوهاب 59,563 صوتًا، ونعمان أحمد فتحي 65,646 صوتًا، ومحمد عبدالمنعم حسن 68,785 صوتًا، وصادق ارمانيوس صادق 7,649 صوتًا، وأسماء مصطفى حسن 6,332 صوتًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.